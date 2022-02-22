22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde bir tutuklama daha

Vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde bir tutuklama daha

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
Vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde bir tutuklama daha

Muğla’da canice katledilen Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın ailesinin avukatının ‘kasten öldürmeye iştirak’ sebebiyle suç duyurusunda bulunduğu zanlı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.

Muğla'da bir buçuk sene önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılarak katledilen Pınar Gültekin cinayetinde karar mahkemesi öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile alakalı 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan'a ertelenmişti.

KATİLİN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9’uncu duruşma! PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ DAVASINDA 9'UNCU DURUŞMA!
Pınar’ın katilinden peş peşe pişkin savunma PINAR'IN KATİLİNDEN PEŞ PEŞE PİŞKİN SAVUNMA
Pınar Gültekin cinayetinde 8’inci duruşma! PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE 8'İNCİ DURUŞMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA