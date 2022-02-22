Vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde bir tutuklama daha
YAŞAM İHA
Muğla’da canice katledilen Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın ailesinin avukatının ‘kasten öldürmeye iştirak’ sebebiyle suç duyurusunda bulunduğu zanlı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.
Muğla'da bir buçuk sene önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılarak katledilen Pınar Gültekin cinayetinde karar mahkemesi öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile alakalı 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan'a ertelenmişti.
KATİLİN KARDEŞİ DE TUTUKLANDI
Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
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