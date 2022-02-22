Vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinde bir tutuklama daha

Muğla'da bir buçuk sene önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılarak katledilen Pınar Gültekin cinayetinde karar mahkemesi öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile alakalı 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.