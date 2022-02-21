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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi varilde yaktığı Pınar Gültekin davasında flaş bir gelişme yaşandı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10’uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10'uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

KARDEŞİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Son dakika bilgisine göre Mertcan Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

Mahkeme, davanın 14 Şubat'ta görülen 10'uncu duruşmasında Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasının beklenmesine karar vermişti. Bir sonraki duruşmayı 11 Nisan saat 14.00'a ertelemişti.

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