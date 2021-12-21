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Haberler Galeri Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Türkiye'nin merak ettiği Pınar Gültekin cinayeti davasından son dakika haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Pınar Gültekin'i canice öldüren ve ardından da cesedini varilde yakan katil Cemal Metin Avcı, dün yapılan duruşmada ifadeleriyle tekrar tepki oklarını üzerine çekti. 'Medyanın gerçekleri bilmesini istiyorum' sözleriyle Avcı'nın ifadeleri sonrasında mahkeme salonu birden karıştı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Avcı'ya sert tepki gösterdi ve salondan dışarı çıkarıldı. İşte son dakika Pınar Gültekin haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 10:42
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Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuş birkaç gün sonra genç kızın cesedi bedeni bulunmuştu. Gültekin'in, eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği gün yüzüne çıkmıştı.

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Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet ile ilgili geçen gün görülen duruşmada zanlı Cemal Metin Avcı ile Gültekin ailesinin arasında tansiyon yükseldi. Mahkeme kurulu tarafından itirazı reddedilen Epözdemir duruşma salonundan çıkarıldı.

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Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

KATİL VE AİLESİ MAHKEMEDE HAZIR BULUNDU

Pınar Gültekin cinayeti davasının 8'inci duruşması, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS aracılığı ile katılırken, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan da duruşmada hazır bulundu.

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Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Duruşmada ABD'den Pınar Gültekin'in kullandığı telefon şifresinin gönderildiği, veriler üzerinde yapılan inceleme sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından düzenlenen raporun mahkemeye geldiği belirtildi.

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Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Pınar'ın telefonundan alışveriş sitelerinin maillerinin çıktığı, başka da bir tespit çıkmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan ek rapor tanzimi için yazılan müzekkereye ise henüz cevap gelmediği kaydedildi.