Pınar Gültekin’i vahşice katleden Cemal Metin Avcı’nın pişkin ifadeleri: Medyanın gerçekleri öğrenmesi için….

Türkiye'nin merak ettiği Pınar Gültekin cinayeti davasından son dakika haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Pınar Gültekin'i canice öldüren ve ardından da cesedini varilde yakan katil Cemal Metin Avcı, dün yapılan duruşmada ifadeleriyle tekrar tepki oklarını üzerine çekti. 'Medyanın gerçekleri bilmesini istiyorum' sözleriyle Avcı'nın ifadeleri sonrasında mahkeme salonu birden karıştı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Avcı'ya sert tepki gösterdi ve salondan dışarı çıkarıldı. İşte son dakika Pınar Gültekin haberinin ayrıntıları...