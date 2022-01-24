Pınar Gültekin cinayeti davasında 9’uncu duruşma! Kan donduran detay: Canlıyken yakılmış

Buna göre Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, adli tıp ek raporunun geldiğini ve Pınar'ın canlıyken yakıldığını bir kez daha sabitlendiğini bildirdi.

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