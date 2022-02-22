İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
İkinci cemre tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nın yaklaştığına işaret eden cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği merak ediliyor. İlk cemrenin 19-20 Şubat'ta havaya düşmesinin ardından gözler ikinci ve üçüncü cemreye çevrildi. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
İkinci cemre ne zaman düşecek? Havaların ısınmasını temsil eden cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İkinci cemrenin ardından üçüncü cemrenin düşmesiyle de baharın geldiği kabul edilecek. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, ikinci ve üçüncü cemrenin hangi tarihte düşeceğini araştırıyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre suya ve toprağa ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cemre düşmesinin detayları...
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?
Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle 21 Mart'ta coşkuyla kutlanacak.
NEVRUZDA RİTÜELLER
Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.
"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.
Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.
Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.
Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.
Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.
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