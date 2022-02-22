Marmara Denizi’nin kabusu! İstanbul’da tekrar müsilaj görüldü
YAŞAM İHA
Marmara Denizi’nin adeta kabusu haline gelen müsilaj (deniz salyası) İstanbul’da tekrar görüldü. Maltepe sahili açıklarında müsilaj tabakası drone ile çekilen görüntülerle gün yüzüne çıktı.
Geçen sene oldukça yoğun bir şekilde Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj bu sene Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul'da tekrar görüldü.
MALTEPE'DE GÖRÜLDÜ
Balıkçıların kabusu haline gelen müsilaj bu yıl İstanbul Maltepe açıklarında görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde müsilaj tabakasını nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.
DENİZ ALTI GÖRÜNTÜLENDİ
Maltepe'de deniz altından çekilen görüntülerde ise müsilaj yoğunluğuna rastlanmadı.
Deniz Salyası olarak da bilinen Müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıktı.
Marmara Denizinin müsilaj ile kaplanması ile bölgedeki balıkçılar olumsuz etkilenmişti.
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