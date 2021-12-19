Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul’un payı yüzde 72

Küresel ısınma, Marmara Denizi'nin yapısal kendi özelliği ve Kirlilik. Üst su düzeyi 6 ay içinde yenileniyor. Alt kısım ise 6 yılda kendini yenileyebiliyor. Eğer bu sorunların önüne geçmezseniz, problem artarak büyüyecek. Tedbirleri almazsak Marmara Denizi'nin akibeti konusunda müspet bir şey söyleyemez.