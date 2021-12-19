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Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul'un payı yüzde 72

Deniz salyası raporunun açıklanmasına kısa bir süre kala TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun araştırmaları sonucunda, Marmara Denizi'nin kirlenmesinde İstanbul'un payının yüzde 72 olduğunu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan komisyon başkanı Mustafa Demir, "Belediyelerin 16 adet biyolojik arıtma tesisi yapması gerekiyor. Ekonomik açıdan oldukça maliyetli olan bu tesisler için Çevre Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekecek" dedi.

Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:22
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Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul’un payı yüzde 72

TBMM, Marmara'nın kirliliği ve Müsilaj sorununun gerçek sorumlusunun İstanbul olduğunu ortaya koydu. Denizdeki kirliliğin yüzde 72'sinin İstanbul kaynaklı olduğu öne sürüldü.

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Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul’un payı yüzde 72

Raporunu yakın zamanda açıklayacak olan TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, yaptıkları çalışmaları ve vardıkları sonuçları bir grup gazeteciye anlattı.

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Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul’un payı yüzde 72

Demir, müsilajın Marmara denizi için bir uyarı olduğunu belirterek, çözüme ilişkin önerilerin dikkati alınması durumunda iki yıl içerisinde sorunun ortadan kalkacağını öne sürdü. Demir, şunları söyledi: "Marmara Denizi'nin kirlenmesinde üç temel faktör var.

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Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul’un payı yüzde 72

Küresel ısınma, Marmara Denizi'nin yapısal kendi özelliği ve Kirlilik. Üst su düzeyi 6 ay içinde yenileniyor. Alt kısım ise 6 yılda kendini yenileyebiliyor. Eğer bu sorunların önüne geçmezseniz, problem artarak büyüyecek. Tedbirleri almazsak Marmara Denizi'nin akibeti konusunda müspet bir şey söyleyemez.

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Müsilaj raporunda acı detay! İstanbul’un payı yüzde 72

ŞEHİR ATIKLARI İLK SIRADA
Başlıca kirleticiler, şehir atık suları, sanayi atıkları ve kötü tarım uygulamaları. Esas sorun, önüne geçebileceğimiz kirleticiler. Marmara'ya 5 milyon 393 bin metreküp su veriliyor günlük.