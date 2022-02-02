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Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor

Türkiye önce Marmara Bölgesi'nde ardından Ege Bölgesi'nde de etkili olan müsilajı (deniz salyası) aylarca konuşurken, bu sene aynı riskin yeniden kapımızda olduğu gün yüzüne çıktı. Bursa'da sanayi bölgelerinde bir takım fabrikaların kimyasal atıklarını arıtmadan derelere döktüğü oradan da Marmara'ya akıtıldığı gün yüzüne çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 11:02
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Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor

2 Şubat dünya sulak alanlar günüde Bursa'nın sulak yerlerini besleyen derelerden zehir akmaya devam ediyor.

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Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor

ARITMADAN DÖKÜLDÜ

Normal şartlarda arıtma işlemi yapılarak bırakılması gereken sanayi atığı sular merkez Yıldırım ilçesi Samanlı deresine arıtma çalışması yapılmadan döküldü.

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Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor

Bilhassa Gürsu, Kestel ve merkez Yıldırım ilçelerinin kesişme noktasında bir takım sanayi kuruluşları atık sularını arıtmadan boşaltıyor.

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Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor

DERELERDEN DUMAN YÜKSELMEYE BAŞLADI

Normalde arıtılarak salınması gereken sular arıtılmadan salındı. Derelerde atık sulardan dumanlar çıkınca arıtılmadığı anlaşıldı. Havaların soğuk olması sebebiyle atık suların döküldüğü dereden dumanlar yükselmeye başladı.

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Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor

"DERELER BU YIL DA KİMYASAL SULARLA MARMARA'YA AKMAYA DEVAM EDİYOR"

Atık suların boşaltıldığı alanı inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Burası Nilüfer çayını besleyen en önemli kollardan biri olan Samanlı deresi. Bu derede sanayi atıklarının boşaltıldığı iki tane deşarj noktası görüyoruz. Birinden sıcak su akıyor. Bu arıtılmadan suyun dereye salındığını gösteriyor. Bu atık sular dereleri kirletiyor. Bugün dünya sulak alanlar günü. Sulak alanlarımızı besleyen sular kirletilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Marmara Denizindeki müsilajı konuştuk. Marmara Denizi'ne akan kimyasal atık taşıyan dereleri konuştuk. Bu dereler bu yıl da kimyasal sularla Marmara'ya akmaya devam ediyor. Bu kimyasal atıklar derelere salındığı müddetçe bu yıl da müsilajla karşı karşı geleceğiz" dedi.