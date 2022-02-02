02 Şubat 2022, Çarşamba
Bursa’da fabrikalar zehirlerini derelere döküyor! Müsilaj tehdidi geri geliyor
Türkiye önce Marmara Bölgesi'nde ardından Ege Bölgesi'nde de etkili olan müsilajı (deniz salyası) aylarca konuşurken, bu sene aynı riskin yeniden kapımızda olduğu gün yüzüne çıktı. Bursa'da sanayi bölgelerinde bir takım fabrikaların kimyasal atıklarını arıtmadan derelere döktüğü oradan da Marmara'ya akıtıldığı gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 11:02
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