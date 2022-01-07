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Haberler Galeri Müsilaj tehlikesi Mersin'de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

Müsilaj tehlikesi Mersin'de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha çok diplerde görülen müsilaj, artık hem kent merkezinde hem de yüzeyde ortaya çıktı. Tehlikenin boyutlarının giderek büyüdüğü ve Mersin sahillerinin müsilaj tehlikesi altında olduğu uyarısı yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Müsilaj, sadece Marmara meselesi değil. Marmara'da büyük müsilaj biyomasları oluştu ama sahili olan bütün kentler için böyle bir risk var" dedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 16:13
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Müsilaj tehlikesi Mersin’de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var
Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha çok diplerde görülen müsilaj, artık hem kent merkezinde hem de yüzeyde ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müsilaj tehlikesi Mersin’de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

Tehlikenin boyutlarının giderek büyüdüğü ve Mersin sahillerinin müsilaj tehlikesi altında olduğu uyarısı yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Müsilaj, sadece Marmara meselesi değil. Marmara'da büyük müsilaj biyomasları oluştu ama sahili olan bütün kentler için böyle bir risk var" dedi.

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Müsilaj tehlikesi Mersin’de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

Mersin'de müsilaj yüzeye çıktı, risk arttı 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin de müsilaj açısından riskli illerin başında geliyor. Daha birkaç ay önce özellikle deniz dibinde yapılan çalışmalar, Mersin'in batısında müsilaj olduğunu ortaya koymuştu. Bugün ise müsilaj artık kent merkezinde sahilde yüzeyde görülmeye başlandı. Uzmanlar, müsilaj tehlikesine karşı bir an önce önlem alınması çağrılarını yinelerken, aksi takdirde Mersin'in büyük bir çevre sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıyor.

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Müsilaj tehlikesi Mersin’de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

"Müsilajı, kent merkezinde sahilde tespit ettik" Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin'de artık yüzeyde de görülmeye başlanan müsilajın neden olabileceği tehlikelere dikkat çekerek, İHA muhabirine son durumla ilgili bilgi verdi. Mersin'de müsilajın geçen kasım ayında yeniden başladığını belirten Prof. Dr. Ayas, "Aralık ayı içerisinde ise müsilajı kent merkezinde gördük.

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Müsilaj tehlikesi Mersin’de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

Müsilajı, geçen sene ekim-kasım-aralık aylarında Mersin'in batısında dip müsilajı şeklinde tespit etmiştik. Ancak, kasım ayı sonu ve aralık ayı boyunca kent merkezinde, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde lokal olarak müsilaj oluşumlarını tespit ettik. Yüzeyde oluşan müsilajdan örnekler aldık. Şu an bu örneklerin incelenmesi halen devam ediyor.