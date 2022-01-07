Müsilaj tehlikesi Mersin'de hortladı! Uzman isimden dikkat çeken sözler: Bütün kentler için böyle bir risk var

Mersin sahillerinde geçen aylarda özellikle kapalı küçük koy ve körfezlerde risk oluşturmaya başlayan ve daha çok diplerde görülen müsilaj, artık hem kent merkezinde hem de yüzeyde ortaya çıktı. Tehlikenin boyutlarının giderek büyüdüğü ve Mersin sahillerinin müsilaj tehlikesi altında olduğu uyarısı yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Müsilaj, sadece Marmara meselesi değil. Marmara'da büyük müsilaj biyomasları oluştu ama sahili olan bütün kentler için böyle bir risk var" dedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL