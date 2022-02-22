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Ucuz Bitcoin vaadiyle 2 milyon liralık vurgun! Akrabalarını kandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Ucuz Bitcoin vaadiyle 2 milyon liralık vurgun! Akrabalarını kandırdı

Yozgat'ta yaşayan bilişim uzmanı Gökhan Türkmen, iddiaya göre eşi, babası ve kayınpederi ile birlikte ucuz Bitcoin vaadiyle 39 kişiyi dolandırdı. Mağdurlardan 11'i yargı yoluna giderken, 29 kişi ise henüz dava açmadı. 11 kişiyi 2 milyon lira dolandıran Gökhan Türkmen ve ailesi hakkında AntalyaŞanlıurfa, Kayseri ve Yozgat'ta davalar açıldı.

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