Müsilajdan sonra bir tehlike daha! Balık stokları gittikçe azalıyor

Her yıl bu mevsimlerde denizanalarının sayılarında böyle bir artış görülüyor. Denizanalarının larvalarının sonbahar, kışa girerken serbest kalması ve su kütlesinde görünür hale gelmesiyle olan bir olay.

Bu denizanalarını görülmesinde ciddi bir artış oldu. Çünkü Marmara Denizi gün geçtikçe besin tuzu yönünde daha zengin ve organik kirlilik açısından daha zengin bir hale geldi. İşte bu tarz ortamlar denizanaları için uygun ortamlar" dedi.