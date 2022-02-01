İstanbul'da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

İETT ve İSKİ'deki sorunlar, İstanbulluları çileden çıkartmaya devam ediyor. 3 yıldır elle tutulur herhangi bir icraat görmeyen vatandaşlar, var olan düzenin de bozulmasından şikayetçi. Arnavutköy'de İSKİ, su altı kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı çalışmasının ardından yol adeta çamur havuzuna döndü. Bozulan yol nedeniyle İETT araçları da caddeyi kullanamadı.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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