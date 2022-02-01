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İstanbul'da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

İETT ve İSKİ'deki sorunlar, İstanbulluları çileden çıkartmaya devam ediyor. 3 yıldır elle tutulur herhangi bir icraat görmeyen vatandaşlar, var olan düzenin de bozulmasından şikayetçi. Arnavutköy'de İSKİ, su altı kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı çalışmasının ardından yol adeta çamur havuzuna döndü. Bozulan yol nedeniyle İETT araçları da caddeyi kullanamadı.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 09:54
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İstanbul’da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Hacımaşlı Caddesi üzerinde İSKİ su altı kanalizasyon çalışması için kazı yaptı.

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İstanbul’da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

Yapılan kazı çalışmasının ardından cadde adeta kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların çamur içinden yürüdüğü araçların geçişte zorlandığı cadde drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul’da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

Caddede yapılan çalışma sonrasında bozulan yol nedeni ile İETT araçlarının da caddeyi kullanmadığı öğrenildi.

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İstanbul’da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

Mahallede yaşayan İbrahim Özkan, "Burada evler var çoluk çocuk geçemiyor yapacağız diyorlar. Ama galiba bir şirkete vermişler onlarda bırakmış.

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İstanbul’da İBB çilesi: İSKİ yolu bozdu İETT caddeyi kullanamadı!

Rezalet durumda burası bu üst taraf mahalle insanlar geçemiyor. Hadi biz çalışanız çizme ile geçiyoruz, ama çoluk çocuğu ile aracı ile geçen var kimse geçemiyor buradan su kanalı geçmiş galiba" dedi.