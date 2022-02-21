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Valilikten flaş açıklama: Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Valilikten flaş açıklama: Bitlis’te gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

Son dakika haberi... Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 günlük yasak getirildi. Kentteki her türlü eylemin mülki idare amirinin iznine bağlandığı belirtildi.

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