Tarihe saygısızlık ‘pes’ dedirtti! Belediye devreye girdi

Tarihe yapılan saygısızlığa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Fatih Belediyesi harekete geçti ve mağaza görevlileri tek tek uyarıldı. Cansız mankenler bulunduğu yerden kaldırıldı. Laleli, Çemberlitaş, Vezneciler'de pek çok tarihi eserin işletme olarak kullandığını ifade eden vatandaşlar, sosyal medyada "Tarihi Yarımada'da tarih bu hoyratlıkla kullanılıyor. Belediyeler kiralamak yerine halkın ziyaretlerine açmalı" sözleriyle tepki gösteriyor.