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Tarihe saygısızlık ‘pes’ dedirtti! Belediye devreye girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Tarihe saygısızlık ‘pes’ dedirtti! Belediye devreye girdi

İstanbul Sirkeci’de yer alan, 1876 yılında Mirimiran Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen Muradiye Sebili’nin camlarına 2 hafta önce takılan led ışıklandırma peş peşe gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Tarihi Sebil’in bu defa önüne yerleştirilen cansız mankenler vatandaşların tepkisine yol açtı.

Tarihe yapılan saygısızlığa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Fatih Belediyesi harekete geçti ve mağaza görevlileri tek tek uyarıldı. Cansız mankenler bulunduğu yerden kaldırıldı. Laleli, Çemberlitaş, Vezneciler'de pek çok tarihi eserin işletme olarak kullandığını ifade eden vatandaşlar, sosyal medyada "Tarihi Yarımada'da tarih bu hoyratlıkla kullanılıyor. Belediyeler kiralamak yerine halkın ziyaretlerine açmalı" sözleriyle tepki gösteriyor.

TARİHİ HAN MAĞAZA VİTRİNİNE DÖNDÜ

Ordu Caddesi üzerinde bulunan 1745 yılında sadrazam Seyyid Hasan Paşa tarafından Mimar Mustafa Çelebi'ye yaptırılan tarihi Hasan Paşa Han'ında da durum farksız. Tarihi hanın duvarı 3 katlı mağaza vitrinine dönmüş. Mağazada satılan ürünler, cansız mankenlerde kombine edilip duvara kurulan cam vitrinde sergileniyor.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Turistlerin uğrak noktası Çemberlitaş Meydanı ve Çemberlitaş Sütunları çevresi ise motokuryelerin park alanına çevrilmiş durumda. İlk bakışta ikinci el motosiklet pazarını andıran görüntüler de, kentte yaşayanların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, park halindeki motosikletler yüzünden meydanda yürüyemez hale geldiklerinden yakınıyor.

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