Arnavutköy’de İSKİ rögar kapağını açık bıraktı! Bir minibüs kaza yaptı

Bu yolda bunun gibi 2 tane benim bildiğim yer var ileride bir sürü problem var yolda yürüyen bir kadın varmış herhalde lastik patlayıp ters dönmese ona çarpabilirdi yada takla atıp tarlaya uçabilirdi ölümle de sonuçlanabilirdi bizim aracımızın hasarı hiç önemli değil gerçekten inşallah biran önce yapılır bu bozukluklar." Dedi.