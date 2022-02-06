Arnavutköy'de İSKİ rögar kapağını açık bıraktı! Bir minibüs kaza yaptı
Arnavutköy'de İSKİ'ye ait rögar kapaklarının çevresindeki açıklık kazalara yol açtı. Bir minibüsün rögar kapağı kısmındaki açıklığa girerek kaza yaptığı anlar kameralara yansırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ayrıca Büyükçekmece'de de İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.
Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TK 2077 plakalı panelvan minibüs İSKİ'ye ait rögar kapağının bulunduğu kısımdaki çukura girdi. Çukura girince savrulmaya başlayan panelvan minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına park etmiş tırın dorse kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kazaya ilişkin incelme başlatırken yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
Kazanın ardından İSKİ'ye bağlı ekipler yoldaki bozukluklar ile ilgili çalışma başlatırken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.
Kaza anına şahit olan mahalle sakinlerinden Furkan Kulancı, "Bugün zaten bizim aracımız yoldaydı cadde den gelen transit araç çukura girerek savruldu ve tıra çarptı kafasında yarıklar vardı ben indiğimde ambulans ekipleri müdahale etmeye çalışıyordu.
Bu yolda bunun gibi 2 tane benim bildiğim yer var ileride bir sürü problem var yolda yürüyen bir kadın varmış herhalde lastik patlayıp ters dönmese ona çarpabilirdi yada takla atıp tarlaya uçabilirdi ölümle de sonuçlanabilirdi bizim aracımızın hasarı hiç önemli değil gerçekten inşallah biran önce yapılır bu bozukluklar." Dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki panelvan minibüsün bir anda rögar kapağının bulunduğu alandaki çukura düşerek savrulduğu görülüyor. Minibüsün daha sonra park halindeki bir tırın dorsesine çarptığı görülüyor.
BÜYÜKÇEKMECE'DE İSKİ BORUSU PATLADI
Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Kervansaray Sokak'ta bulunan ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Patlayan boru nedeniyle sokağı su bastı. Ekipler uzun süre sonra su borusuna müdahale ederek sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rayan öldü mü? Fas'lı Rayan kurtarıldı mı? 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayan'ın son sağlık durumu nedir?
- Derya Büyükuncu Twitter'da neden gündemde? Derya Büyükuncu kimdir, nerede yaşıyor? Survivor'da yarıştı mı?
- Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
- Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...
- 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı!
- İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!
- BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?
- 2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?
- 15 tatil uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?