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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2022
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

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