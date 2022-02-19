Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Havaların ısınması ve yağışların azalmasıyla birlikte cemrelerin ne zaman düşeceği merak edilemeye başladı. Bilindiği gibi kış mevsiminden bahar mevsimine geçilirken havaya, suya ve toprağa üç cemre düştüğüne inanılıyor. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğa takvimine göre mevsimler arası geçişlerde bazı işaretler olduğu düşünülür. Özellikle baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi gibi olaylar tarım toplumlarında toprağın sürülmesi ve ekilmesinde belirleyici olur. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek.
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
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