Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğa takvimine göre mevsimler arası geçişlerde bazı işaretler olduğu düşünülür. Özellikle baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi gibi olaylar tarım toplumlarında toprağın sürülmesi ve ekilmesinde belirleyici olur. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?