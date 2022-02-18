SON DAKİKA! Zeytinburnu ve Şişli'den acı haber | 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğun kahreden ölümü
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Zeytinburnu ve Şişli ilçelerinden kötü haber geldi. Zeytinburnu’ndaki bir ortaokulda koşarken bir anda yere yığılan 11 yaşındaki Kubilay Cemal Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şişli'de de anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki Bilge bir daha uyanamadı. Bilge A.'nın Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı.
Olay, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk Okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı. Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.
"11 YAŞINDAYDI, YALAN OLDUĞUNU SÖYLESİNLER"
Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, "Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kubilay Cemal Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"KALP MASAJI FALAN YAPTILAR"
Okuldaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Hira Nur Öztürk, "Koşarken düşmüş. Bayılıp, titremiş. Öğretmenler odasına götürüp, ambulansa Haber vermişler. Kalp masajı falan yaptılar. Nefes almıyor dediler. Bizi oraya yaklaştırmadılar. Öğretmenler şu an üzgün ağlıyorlar" diye konuştu.
"HASTANEDE VEFAT ETMİŞ"
Hayatını kaybeden çocuğun amcası Eyüp Öztürk, "Okulda teneffüste kantine giderken yere düşüyor. Hemen müdahale ediyorlar. 15-20 dakika kalp masajı yapılmış. Sonra derhal hastaneye getirmişler. Hastanede vefat etmiş. Şimdi Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Orada da ölüm sebebi araştırılacak. Kamera kayıtlarındaki görüntülere göre kendi kendine yere düşmüş" dedi.
ŞİŞLİ'DE ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI
Bir acı haber de Şişli'den geldi. Anaokulunda Yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı.
Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi. Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
ADLİ TIP ÖN RAPORU AÇIKLANDI
Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen 4 yaşındaki Bilge A.'nın Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bilge A.'nın ölüm nedeninin zatürreye bağlı, kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi.
Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.
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