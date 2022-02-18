SON DAKİKA! Zeytinburnu ve Şişli’den acı haber | 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğun kahreden ölümü

ŞİŞLİ'DE ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI

Bir acı haber de Şişli'den geldi. Anaokulunda Yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı.