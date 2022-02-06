Yine yangınlar yine İETT! Beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
Son dakika haberleri... İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüs, o sırada oradan geçen beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü. Öte yandan sabah saatlerinde de Esenyurt ilçesinde İETT otobüsü alevlere teslim olmuştu.
lınan bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.
BETON MİKSERİNDEN SIKILAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.
"ARACIN İÇİ YOLCU DOLUYDU"
Otobüs şoförü Habip Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.
Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi." dedi.
Sabah saatlerinde de Esenyurt'ta İETT otobüsü yanmıştı
Sabah saatlerinde de Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başlamıştı.
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