Başak Cengiz’in samuray kılıçlı katili hesap verecek! Mahkemeden acil talep

Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme, 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınmasını ve tutuklu olması nedeniyle çok acele randevu günü verilmesini talep etti.