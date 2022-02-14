Başak Cengiz'in samuray kılıçlı katili hesap verecek! Mahkemeden acil talep
Türkiye'yi dehşete düşüren samuray kılıçlı cinayetin mahkemesi devam ediyor. Başak Cengiz'in vahşice katledilmesi davasında yargılanan Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme dosyaya ilişkin 28 Şubat günü görülecek duruşma öncesi dikkat çeken bir karara imza attı.
Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, mahkeme dosyaya ilişkin 28 Şubat günü görülecek duruşma öncesi ilk ara kararlarını oluşturuyor.
DİKKAT ÇEKEN KARAR
Yargılamayı yapacak İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak Can Göktuğ Boz için dikkat çeken bir karara imza attı.
TARTIŞMALARA NOKTA KONULACAK
Diyarbakır 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanığın akıl sağlığı ile ilgili tartışmalara nokta koymak adına adım atan mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında Can Göktuğ Boz'un avukatlarının algılama yeteneği nedeniyle gözlem altına alınmasına dair talepleri olduğunu ve buna ilişkin ilaç kullanım raporu, raporda ortaya konan şizofreni tanısı bulunduğunu kaydetti.
ACİL RANDEVU GÜNÜ
Bu noktada Can Göktuğ Boz'un tedavi gördüğü hastanelerden dosyaya gelen raporların ardından mahkeme, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne yazı yazdı.
Sanığın işlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespiti için rapor düzenlenmesini isteyen mahkeme, 3 haftayı geçmemek üzere sanığın gözlem altına alınmasını ve tutuklu olması nedeniyle çok acele randevu günü verilmesini talep etti.
Sanığın Diyarbakır'da bulunduğu cezaevinden kuruma sevk edileceğini belirten mahkeme, dosya suretinin de cezaevine postayla gönderilip sanıkla birlikte kuruma teslim edileceği bilgisini de verdi.
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