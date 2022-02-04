Başak Cengiz cinayetinde bilirkişi raporu ortaya çıktı! Başak Cengiz, samuray kılıçlı katili Can Göktuğ Boz ile göz göze gelmiş

Bu kapsamda bilirkişi, detaylı bir rapor hazırladı. Saniye saniye cinayetin tomografisini çekti. Raporda sanığın giriş çıkış yaptığı site, talihsiz kadının sokağa giriş yaptığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin krokisi çıkarılırken, adım adım cinayete nasıl gidildiği anlatıldı. Rapora göre, Can Göktuğ Boz elinde siyah bir çantayla ikamet ettiği binadan çıkış yaptı, güvenlik kulübesinden geçerek sokağa çıktı.