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Bursa’daki polis cinnetinde kahreden detay: Gerçek ortaya çıktı! Yanında başka bir erkeği görünce eşini katletmişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Bursa’daki polis cinnetinde kahreden detay: Gerçek ortaya çıktı! Yanında başka bir erkeği görünce eşini katletmişti

Bursa'da, bosanma aşamasındakı eşı Yasemin Ağır'ı otomobilin icerisinde Yahya A. ile goren polis memuru Bilal Ağır dehset saçtı. Belinden çıkardıgı tabancayla Yasemin Ağır ile dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A.'ya ateş eden polis memurunun silahından cıkan kurşunlardan biri de yoldan gecmekte olan Şeyma U.'ya isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının okul müdürü olduğu öğrenilirken, yanındaki şahsın da okulun tadilatıyla ilgilenen bir usta olduğu ileri sürüldü.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidans ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede yaşanan korkunç infaz Bursa'yı sarstı.



Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın da içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal Ağır, yüzlerce kişinin gözleri önünde belinden çıkardığı tabancayla eşini ve diğer şahsı başından vurarak öldürdü.



Cadde ortasında adeta dehşet saçan polis, olay yerine gelen sivil ekipler ve diğer polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kıskançlık cinayeti olarak değerlendirilen olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

SAKARYA ORTAOKULUNUN MÜDÜRESİYMİŞ
Gözü dönen polis eşi tarafından cadde üzerinde infaz edilen Yasemin Ağır'ın, Osmangazi ilçesindeki Sakarya Ortaokulunun Müdürü olduğu ortaya çıktı.



Eğitimci Yasemin Ağır, okulun tadilat işleriyle ilgilenirken, tadilatın başındaki usta olan Yahya A'yı da yanına alarak malzeme temini için bölgedeki iş yerine gittikleri ileri sürüldü. Bu sırada aracın önüne geçen boşanma aşamasındaki eşi Bilal Ağır tarafından araçtan indirilen okul müdürü ve araçtaki Yahya A, katledildi.

BELEDİYENİN TADİLAT YAPTIRDIĞI FİRMANIN SORUMLUSUYMUŞ
Diğer yandan okulun tadilatını yaptıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tadilat işini verdiği firma, Yahya A'yı, okulda devam eden tadilat işlerini takip etmesi ve işi sorunsuz bir bitirmesi için görevlendirmiş...



Okul Müdürü Yasemin Ağır ve usta Yahya A'nın, cinayete kurban gittikleri cadde üzerindeki şantiyeden malzeme alarak okula geri dönecekleri ileri sürüldü.


Ellerini siper etti parmaklarını kopardı ELLERİNİ SİPER ETTİ PARMAKLARINI KOPARDI
İkizleri kilitleyip önce eşini sonra kendini... İKİZLERİ KİLİTLEYİP ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ...
Önce kocasına sonra kendine sıktı ÖNCE KOCASINA SONRA KENDİNE SIKTI

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