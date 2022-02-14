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Van'da kritik terör operasyonu! 26 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Van’da kritik terör operasyonu! 26 şüpheli yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü, terör şüphelilerine peş peşe operasyon düzenlemeye devam ediyor. 7-13 Şubat tarihleri arasında yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

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