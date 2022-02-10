Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı

Önceki gün, Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

TUTUKLANDI



Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı