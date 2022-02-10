Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Seccad Yeşil adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı
Son dakika haberi... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi. Seccad Yeşil tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildiği adliyede tutuklanırken 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Önceki gün, Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.
TUTUKLANDI
Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
OLAY
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.
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