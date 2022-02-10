Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi yayımlandı! 11 Şubat 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tam metni

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız..."2 O halde, insanlığa önder ve örnek bir ümmet olduğumuzun bilincinde olalım. Dinimizin yücehakikatlerini özümseyip hayatımızda uygulayalım. İnandığımız gibi dosdoğru yaşayalım. Her işinizde ihlas ve samimiyeti kuşanalım. İman ve ibadette, ilim ve hikmette, ahlak ve takvada Resûlullah'ı örnek alalım. Sözlerimizle birlikte yaşantımızın ve güzel ahlakımızın insanlarda iz bıraktığının idrakinde olalım. Unutmayalım ki birçok insan İslam'ı Müslümanların hal ve hareketlerine göre değerlendirmekte ve tercih etmektedir. Dolayısıyla İslam'ı hakkıyla temsil edemeyen her Müslüman, farkında olmadan en büyük zararı İslam'a vermiş olmaktadır.