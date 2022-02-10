Emine Erdoğan'dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz
Togolu öğrencilerin “geçmiş olsun” dileğinde bulunmasına teşekkür eden Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber gözlerinizden öpüyoruz” açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun mesajları ve duaları geliyor.
VİDEO ÇEKTİLER
Türkiye Maarif Vakfının Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz." dedi.
"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUZ"
Emine Erdoğan da Twitter hesabından, Togolu öğrencilerden geleni mesajı yanıtlayarak şunları ifadelere yer verdi;
"Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber her birinizi canı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi takvimi!
- Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?
- Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?
- Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?
- YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?
- Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?
- Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...
- Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?
- Kandil günleri 2022: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
- TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?
- BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? MEB 2022 BİLSEM takvimi!