Emine Erdoğan’dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz

VİDEO ÇEKTİLER

Türkiye Maarif Vakfının Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz." dedi.