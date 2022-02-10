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Emine Erdoğan'dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Emine Erdoğan’dan öğrencilere teşekkür! Tayyip dedenizle gözlerinizden öpüyoruz

Togolu öğrencilerin “geçmiş olsun” dileğinde bulunmasına teşekkür eden Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, “Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber gözlerinizden öpüyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Türkiye'nin her yerinden geçmiş olsun mesajları ve duaları geliyor.

VİDEO ÇEKTİLER

Türkiye Maarif Vakfının Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz." dedi.

"GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUZ"

Emine Erdoğan da Twitter hesabından, Togolu öğrencilerden geleni mesajı yanıtlayarak şunları ifadelere yer verdi;

"Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber her birinizi canı gönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz."

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