Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun vurduğu akşam olay yerinde bulunan ve saldırganların elinden yaralı olarak kurtulan ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez'in annesi yaşananları anlattı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili flaş gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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