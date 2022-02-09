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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun vurduğu akşam olay yerinde bulunan ve saldırganların elinden yaralı olarak kurtulan ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez'in annesi yaşananları anlattı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili flaş gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.02.2022 12:06
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisine ait balıkçıda uğradığı saldırıda öldürüldü. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Bilmez'in annesi Fatma Bilmez yaşananları tek tek anlattı! İşte detaylar... Korkunç olay geçtiğimiz ay Yeşilköy'de yaşandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

Emninet güçleri, aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

Zanlılardan Seccad Yeşil ile Serkan Dakman hala bulunamadı! Arama çalışmaları sürüyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağmurundan sağ kurtuldu! Yaralı şoförün annesi tek tek anlattı

İLAÇLARLA AYAKTA DURUYOR!

Ailesinin desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışan sunucu Ece Erken'in çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.