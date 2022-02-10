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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybederken yürütülen soruşturma sonucunda katiller yakalandı. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'le ilgili yürek yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Yakın arkadaşı Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda Erken'in hastanede yaşadıklarını anlattı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:49
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan operasyon sonucunda katilleri yakalandı. Ece Erken'in olay günü yaşadıklarıyla ilgili ise yürek yakan detaylar ortaya çıktı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

Acı kayıp sonrası ilaçlarla ayakta duran ve çok zor günler geçiren Erken'le ilgili Seren Serengil'den yeni açıklamalar geldi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

YÜREK YAKAN DETAY

Erken'in yakın arkadaşı olan Serengil olay günüyle ilgili canlı yayında yürek yakan bir detay açıkladı...

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

ECE ERKEN'İN İLK O İSİM ARAMIŞ!

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan şoför Murat Bilmez'in, Ece Erken'i ilk arayan kişi olduğu ortaya çıktı. Bilmez, Erken'e "Ben vuruldum, ama Şafak abi de vuruldu" dediği öğrenildi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

Korkunç haberi alan Ece Erken ise hemen hastaneye doğru yola çıktığı öğrenildi.