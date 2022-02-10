10 Şubat 2022, Perşembe
Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybederken yürütülen soruşturma sonucunda katiller yakalandı. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'le ilgili yürek yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Yakın arkadaşı Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda Erken'in hastanede yaşadıklarını anlattı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 10.02.2022 12:49
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