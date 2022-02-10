Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefatının ardından Ece Erken’le ilgili yürek yakan ayrıntı! Kucağında ölmüş olarak…

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yapılan operasyon sonucunda katilleri yakalandı. Ece Erken'in olay günü yaşadıklarıyla ilgili ise yürek yakan detaylar ortaya çıktı.