Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu yerlerde sürükleyen katil zanlısı Ali Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı

"ŞAFAK SESİNİ YÜKSELTİP KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"

İçeri girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyleyen Ali Yasak, "Kendisine Şafak Ağabey diye hitap ettim. Bir problem varsa sakince konuşmalarını söyledim. Kadir bir ara Şafak'a, 'Ağabey sen benim arkamdan küfür mü ediyorsun?' diye sordu. Bunun üzerine Şafak sesini daha da yükselterek Kadir'e küfür etmeye başladı. Kadir'e parmak salladığını gördüm. Şafak ayağa kalkıp Kadir'e saldıracak gibi üstüne gittiğinde ben hala ikisini ayırmaya çalışıyordum. Aralarına girdim. Ben Şafak'ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir'in elinde silah gördüm. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa da ateş ettiğini gördüm" dedi.