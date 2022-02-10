Mardin’de küçük Ahmet uğradığı köpek saldırısı sonucunda ağır yaralandı: Hayati tehlikesi var
Pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş boğazları düğümlerken bir köpek saldırısı haberi daha Mardin’den geldi. Nusaybin ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken sokak köpekler tarafından saldırıya uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, ağır yaralandı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunu ağır olduğu belirtildi.
MAHALLELİ KURTARDI
Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TELİKESİ VAR
Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
KUDUZ AŞISI YAPILDI
Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmet Dal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, kuduz ihtimaline karşı aşı yapıldığını söyledi.
PLASTİK CERRAHİ MÜDAHALESİ YAPILACAK
Gözlem amaçlı Dal'ın bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, vücudundaki yaralara yönelik ileriki dönemde plastik cerrahi müdahalesi yapılacağını kaydetti.
SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILIYOR
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler de ilçe merkezi ve Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını toplamak için çalışma başlattı.
"MARDİN GENELİNDE 2 BİN KADAR SOKAK KÖPEĞİ TOPLADIK"
Merkezin Şube Müdürü Veteriner Hekim Zeynep Samancı, büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "2021 yılı içerisinde Mardin genelinde 2 bin kadar sokak köpeği topladık. Ocak ayı içerisinde Nusaybin'de 47 sokak köpeği topladık. Olaydan hemen sonra ilçeye ekiplerimizi gönderdik. Sokakta olan köpekleri toplayarak barınağımıza getireceğiz. Sokaktaki tedbir ve önlemlerimiz devam edecektir" dedi.
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