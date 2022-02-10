Mardin’de küçük Ahmet uğradığı köpek saldırısı sonucunda ağır yaralandı: Hayati tehlikesi var

PLASTİK CERRAHİ MÜDAHALESİ YAPILACAK

Gözlem amaçlı Dal'ın bir süre daha hastanede tedavisinin süreceğini belirten Yavuz, vücudundaki yaralara yönelik ileriki dönemde plastik cerrahi müdahalesi yapılacağını kaydetti.



SOKAK KÖPEKLERİ TOPLATILIYOR



Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ekipler de ilçe merkezi ve Girmeli Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını toplamak için çalışma başlattı.