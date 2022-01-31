Esenyurt’ta başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaş süpürgeyi siper etti





"BAZI VATANDAŞLARI ISIRDILAR"

Başıboş köpeklerin etraftaki insanlara saldırdığını söyleyen Suat Yeşilyurt, "Küçük yaştaki çocuklar restoranın önüne köpekleriyle geliyorlar. Bizden yemek istiyorlar. Tabi bizde her seferinde yemek veremiyoruz. Böyle olunca restoranda müşterileri rahatsız etmeye başlıyorlar. Çocukları kovalayınca ise köpeklerini bize saldırtıyorlar. Daha önce de meydanda bazı vatandaşları ısırdılar. Geçtiğimiz gün restoranda çalışan bir arkadaşımızı ısırdılar. Bizim de çocuklarımız var, bizde hayvan seviyoruz o sebeple bir şey yapamıyoruz" dedi.