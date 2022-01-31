Esenyurt’ta başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaş süpürgeyi siper etti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yemek verilmemesine öfkelenen sokak köpekleri, restoran müşterilerine ve etraftaki esnafa saldırdı. Esnafın kendisini süpürgeyle korumaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
RESTORANDAN ÇIKAN VATANDAŞLAR HEDEFLERİ OLDU
Kendilerine yemek verilmeyince hayvanlar, restorandan çıkan vatandaşlara saldırdı.
Olayın yaşandığı sırada dükkanının önünü süpürmek isteyen bir esnaf ise köpeklerin ortasında kaldı. Elindeki süpürge ile kendini savunan esnaf Furkan Aygün yaşadığı o korku dolu anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
"BAZI VATANDAŞLARI ISIRDILAR"
Başıboş köpeklerin etraftaki insanlara saldırdığını söyleyen Suat Yeşilyurt, "Küçük yaştaki çocuklar restoranın önüne köpekleriyle geliyorlar. Bizden yemek istiyorlar. Tabi bizde her seferinde yemek veremiyoruz. Böyle olunca restoranda müşterileri rahatsız etmeye başlıyorlar. Çocukları kovalayınca ise köpeklerini bize saldırtıyorlar. Daha önce de meydanda bazı vatandaşları ısırdılar. Geçtiğimiz gün restoranda çalışan bir arkadaşımızı ısırdılar. Bizim de çocuklarımız var, bizde hayvan seviyoruz o sebeple bir şey yapamıyoruz" dedi.
"FIRÇA İLE KENDİMİ KORUDUM AMA…"
Dükkanının önünü süpürürken köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyen Furkan Aygün, "Küçük çocuklar buraya bedava yemek yemeye geliyorlar. Tabi çalışanlarda yemek vermeyince başıboş köpekleri insanlara saldırtıyorlar. Ben dün ikindi saatlerinde dükkanımın önünü temizleyeme çıktım. Fırçayla etrafı temizliyordum. Köpekler bana saldırmaya başladı. Fırça ile kendimi korudum ama köpekler fırçamı kopardılar. Ben çocuklara 'Gidin buradan' dedikçe köpekleri tekrardan saldırtıyorlar. Ben bu dükkana ayda 5-6 bin TL kira ödüyorum ama bu köpekler yüzünden kimse gelmiyor. Artık iş yapamaz olduk" dedi.
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