Kahramanmaraş’ta yürek ısıtan anlar: Çoban köpeği 30 yavru keçinin süt annesi oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesi'nde yaşayan Ejder Kahveci, hava koşullarından dolayı keçilerin sütleri yavrularına yetmediği için yavru keçilere çoban köpeğinin süt anneliği yaptığını dile getirdi.