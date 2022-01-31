Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi! İşte Asiye'nin ilk görüntüsü

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi. Baba Hüseyin Ateş, "Allah'a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi. Kızı Asiye'nin durumunun iyi olduğunu belirten baba Ateş, "Şu anda Allah'a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz" şeklinde konuştu.