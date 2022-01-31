31 Ocak 2022, Pazartesi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi! İşte Asiye'nin ilk görüntüsü
Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi. Baba Hüseyin Ateş, "Allah'a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi. Kızı Asiye'nin durumunun iyi olduğunu belirten baba Ateş, "Şu anda Allah'a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 12:45
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi