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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi! İşte Asiye'nin ilk görüntüsü

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi. Baba Hüseyin Ateş, "Allah'a şükür olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi. Kızı Asiye'nin durumunun iyi olduğunu belirten baba Ateş, "Şu anda Allah'a şükür durumu çok iyi. 1.5 ay sonra geri geleceğiz" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 31.01.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 12:45
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi

4 yaşındaki Asiye yaşadığı Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğramıştı. 22 Aralık'tan beri birçok operasyon geçiren minik Asiye'nin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi

Asiye'nin kulak bölgesinden geçirdiği operasyon sonrası işitme sorunu giderildi. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin taburcu olacağı tarih de açıklanmıştı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi

Asiye taburcu edildi Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi! İşte Asiye’nin ilk görüntüsü

İşte ilk görüntüsü...

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye taburcu edildi

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ilk etapta planlanan tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 37. günde taburcu edildi. Gazetecilere el sallayan Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Baba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra geri geleceklerini söyledi.