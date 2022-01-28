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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den müjde! Ne zaman taburcu olacak?
4 yaşındaki Asiye yaşadığı Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğramıştı. 22 Aralık'tan beri birçok operasyon geçiren minik Asiye'nin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Asiye'nin kulak bölgesinden geçirdiği operasyon sonrası işitme sorunu giderildi. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin taburcu olacağı tarih de açıklandı.
Giriş Tarihi: 28.01.2022 14:37Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 14:38