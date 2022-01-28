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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den müjde! Ne zaman taburcu olacak?

4 yaşındaki Asiye yaşadığı Gaziantep'te 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğramıştı. 22 Aralık'tan beri birçok operasyon geçiren minik Asiye'nin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Asiye'nin kulak bölgesinden geçirdiği operasyon sonrası işitme sorunu giderildi. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin taburcu olacağı tarih de açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.01.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 14:38
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den müjde! Ne zaman taburcu olacak?

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in (4) dün kulak bölgesine yapılan operasyon nedeniyle taburcu edilme tarihi, gelecek haftaya kaldı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den müjde! Ne zaman taburcu olacak?

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den müjde! Ne zaman taburcu olacak?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den müjde! Ne zaman taburcu olacak?

Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den müjde! Ne zaman taburcu olacak?

İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisi devam ediyor. Asiye'nin işitme kaybına ilişkin dün kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve gelecek hafta başında taburcu edileceğini söyledi.