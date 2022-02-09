Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes Kör hakkında karar çıktı!
Türkiye'nin gündemine oturan Bursa'daki tornavidalı gaspçı olayı ile alakalı karar çıktı. Cep telefonunu çalmaya çalıştığını iddia ettiği 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kör, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' değerlendirilerek serbest bırakıldı.
Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sularında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde yaşandı. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Enes Kör, ev ekonomisine destek olmak için çalıştığı süpermarkete gitmek üzere yola koyuldu.
GASPÇI TELEFONUNU İSTEDİ
İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi.
"SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM, KİMSE BULAMAZ"
Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.
AĞABEYİ DURUMU SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ
Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti.
TUTUKLANDI
'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör'ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara haram mı? Diyanet sigara açıklaması sigara içmek haram mı mekruh mu?
- 10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB açıklamaları 10 Şubat okullar tatil mi?
- Seccad Yeşil kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelisi Seccad Yeşil tutuklandı mı?
- Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?
- Yeni nafaka düzenlemesi nasıl olacak? 2022 nafaka yasası çıktı mı? Nafaka kaç yıl verilecek?
- Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? 4 yöntem masada!
- TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi! 9 Şubat TOKİ Konya Beyşehir kura çekiliş sonuçları!
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?
- Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?