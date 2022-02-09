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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes Kör hakkında karar çıktı!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes Kör hakkında karar çıktı!

Türkiye'nin  gündemine oturan Bursa'daki tornavidalı gaspçı olayı ile alakalı karar çıktı. Cep telefonunu çalmaya çalıştığını iddia ettiği 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kör, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' değerlendirilerek serbest bırakıldı.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sularında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde yaşandı. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Enes Kör, ev ekonomisine destek olmak için çalıştığı süpermarkete gitmek üzere yola koyuldu.

GASPÇI TELEFONUNU İSTEDİ

İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi.

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM, KİMSE BULAMAZ"

Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

AĞABEYİ DURUMU SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti.

TUTUKLANDI

'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör'ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.

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