Bursa’da tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes Kör hakkında karar çıktı!

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sularında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde yaşandı. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Enes Kör, ev ekonomisine destek olmak için çalıştığı süpermarkete gitmek üzere yola koyuldu.

GASPÇI TELEFONUNU İSTEDİ

İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi.