05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

Tornavidalı gasp şüphelisini öldürerek katil olan Enes Kör ile ilgili gün yüzüne çıkan bilgiler ilgi topladı. Üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenim gördüğü belirtilen Enes'in hasta annesi ve ağabeyi ile oturduğu evin geçimine destek olmak için çalıştığı belirtildi. Diğer taraftan Enes, emniyete verdiği ifadesinde "Öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 15:13 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 15:56
  • 1
  • 16
Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Yahşibey Mahallesi'nde, pazartesi saat 08.20'de yaşandı. Enes Kör, deposunda çalıştığı markete gitmek için evinden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola koyuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

İddiaya göre, bu esnada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör, Erkan Aysu'ya 'hayır' dedi. Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" ifadeleriyle, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu esnada, cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine döndü.

  • 3
  • 16
Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

TORNAVİDA İLE ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Enes Kör, burada ağabeyine, "Benim yolumu birisi kesti. Cep telefonumu isteyip tornavida ile ölümle tehdit etti. Onu bıçakladım. Yanına gidip, kendisine bakın. Benim işe gitmem gerekiyor. Geç kaldım" diyerek evden ayrıldı. Olay yerine giden ağabeyi, Erkan Aysu'yu yaralı olarak yerde yatar halde görünce, 112'yi aradı.

  • 4
  • 16
Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Aysu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hırsızlık, uyuştucu kullanmak, tehdit, kasten yaralama suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Aysu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

  • 5
  • 16
Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

'İŞ YERİNDEN GEÇ ÇIKTIĞIM İÇİN YANIMDA BIÇAK BULUNDURUYORDUM'

Cinayetle sonuçlanan yaralama olayı sonrası polis, Enes Kör'ü, çalıştığı markete ait depoda gözaltına aldı. Emniyette sorgusu yapılan Enes Kör'ün suç kaydına rastlanmadı. Kör, verdiği ifadesinde, "Babamdan ayrılan annemin yanında ağabeyimle kalıyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıfa gidiyorum. Sara ve aplastik anemi hastalığı bulunan annem ile ağabeyimle yaşadığım evin geçimine katkıda bulunmak için süpermarketin deposunda iş bulup, çalışmaya başladım. Uyuşturucu ve alkol kullanmıyorum, sigara dahi içmiyorum. Bazı günler okul ve iş yerinden geç çıkıyorum. Olası, sataşmalara karşı kendimi korumak için yanımda bıçak bulunduruyordum" dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİM ÇOK ÜZÜLDÜM'

Haftada 2 gün iş yerine gittiğini ve günlük 120 lira aldığını söyleyen Enes Kör, ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma bakarken, birisi, 'Pişt gel buraya' diye bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum. Canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak, onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü. Üzüldüm. Eve gidip ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim. Geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan Enes Kör, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.