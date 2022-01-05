Üniversiteli Enes gaspçıdan kendini korumaya çalışırken katil oldu! İşte ilk ifadesi

'İŞ YERİNDEN GEÇ ÇIKTIĞIM İÇİN YANIMDA BIÇAK BULUNDURUYORDUM'



Cinayetle sonuçlanan yaralama olayı sonrası polis, Enes Kör'ü, çalıştığı markete ait depoda gözaltına aldı. Emniyette sorgusu yapılan Enes Kör'ün suç kaydına rastlanmadı. Kör, verdiği ifadesinde, "Babamdan ayrılan annemin yanında ağabeyimle kalıyorum. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıfa gidiyorum. Sara ve aplastik anemi hastalığı bulunan annem ile ağabeyimle yaşadığım evin geçimine katkıda bulunmak için süpermarketin deposunda iş bulup, çalışmaya başladım. Uyuşturucu ve alkol kullanmıyorum, sigara dahi içmiyorum. Bazı günler okul ve iş yerinden geç çıkıyorum. Olası, sataşmalara karşı kendimi korumak için yanımda bıçak bulunduruyordum" dedi.



'ÖLDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİM ÇOK ÜZÜLDÜM'



Haftada 2 gün iş yerine gittiğini ve günlük 120 lira aldığını söyleyen Enes Kör, ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı:



"Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma bakarken, birisi, 'Pişt gel buraya' diye bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum. Canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak, onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü. Üzüldüm. Eve gidip ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim. Geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan Enes Kör, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.