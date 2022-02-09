Ezgi Mola-Musa Orhan davasında yeni gelişme! Uzlaşmak için 50 bin TL istedi

Ezgi Mola, "Ben kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde, rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım." dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımları olduğunu ifade eden Mola, "Çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu tweeti attım. Yorumumu şahsa değil, duruma yaptım. Beraatimi istiyorum." dedi.