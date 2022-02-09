Aydın’da eski koca dehşeti! 10 yıllık eşine satırla saldırdı: Parmaklarını kopardı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki İsmail D., 10 senesini beraber geçirdiği eski karısı İlke Kuleli’ye satırla saldırdı. 2 çocuğu olan kadının olay sonucu 7 parmağı koparken, vahşi koca da cezaevine gönderildi. Parmaklarını kaybetmemek bir dizi ameliyat geçiren genç anne açıklamalarda bulundu. Dehşet anlarını aktaran talihsiz kadın adalet istediğini belirterek “Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.
Bir kadına şiddet olayı daha boğazları düğümledi.
Olay Aydın'nın İncirliova ilçesinde 28 Ocak günü yaşandı. Beraber 10 yıl geçiren ve 2 kız evladına sahip olan minibüs şoförü İsmail D. ile İlke Kuleli Çifti, aile içi şiddet ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle yolların ayırma kararı aldı. İlke Kuleli çocuklarını da yanına alarak babasının evine döndü, eski kocası hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı ve yeni bir hayat kurabilmek için bir işe girdi. Fakat talihsiz kadının hayalleri peşini bırakmayan eski kocası yüzünden suya düştü.
YÜZÜNÜ KORUMAK İÇİN ELLERİNİ SİPER ETTİ PARMAKLARINI KOPARDI
Eski eşinin bir markette işe girdiğini öğrenen İsmail D., minibüsünde taşıdığı satırla genç kadının çalıştığı iş yerine geldi. Gözü dönen saldırgan yere düşürdüğü genç anneye satırla saldırdı. Yüzünü korumak için ellerini siper eden genç kadın, başına yönetilen satır darbesiyle sol el baş parmağı ile sağ el yüzük ve işaret parmakları olmak üzere 7 parmağını kaybetti. Kan donduran saldırı, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu.
POLİS EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI
Kanlar içerisinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadın hemen ameliyata alındı, kopan parmakları ise zamanla yarışan polis ekiplerinin çalışmalarıyla ameliyata yetiştirildi.
AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ
Bıçak altına yatan kadının kopan parmakları 6 saatlik ameliyatla yerine dikildi, tam günü yoğun bakımda hayati tehlikeyle geçirdi. Gözaltına alınan İsmail D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
"SATIRI İNDİRDİĞİ GİBİ PARMAKLARIM KOPTU"
Ameliyatla parmakları yerine dikilen kadın, yaşadığı saldırı sonucu bir kez daha bıçak altına yattı. Ameliyattan hemen önce SABAH'a konuşan iki çocuk annesi "İş yerime geldiğini anladığımda etrafa bağırıyordu. Satırla üzerime yürüdüğünü görünce biber gazına sarıldım. Kendimi savunmaya çalışsam da yere düşürdü beni, daha sonra satırı havaya kaldırdı. Ben de yüzümü korumak için ellerimle siper ettim. Satırı indirdiği gibi parmaklarım koptu. Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.
"KAFASI BOZULDUKÇA KIZIMI DÖVÜYORDU"
Ameliyata alınan genç kadının annesi ise, kızının yaşadığı şiddeti bu ifadelerle anlattı:
"İsmail D., şans oyunu bağımlısıydı. Kızımla evlendikten sonra evdeki her şeyi satıp paraya çevirdi. Ailesi evi yeniden kurdu, mobilyaları yeniden aldı. İsmail D. onları da satıp paraya çevirdi. Kafası bozuldukça kızımı dövüyordu. Kızım her boşanmak istediğinde bizi öldürmekle tehdit ediyordu. En sonunda kızımın canına tak etti, bizim yanımıza yerleşti. Ama yine de kurtulamadı onun elinden."
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