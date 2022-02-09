Aydın’da eski koca dehşeti! 10 yıllık eşine satırla saldırdı: Parmaklarını kopardı

"SATIRI İNDİRDİĞİ GİBİ PARMAKLARIM KOPTU"

Ameliyatla parmakları yerine dikilen kadın, yaşadığı saldırı sonucu bir kez daha bıçak altına yattı. Ameliyattan hemen önce SABAH'a konuşan iki çocuk annesi "İş yerime geldiğini anladığımda etrafa bağırıyordu. Satırla üzerime yürüdüğünü görünce biber gazına sarıldım. Kendimi savunmaya çalışsam da yere düşürdü beni, daha sonra satırı havaya kaldırdı. Ben de yüzümü korumak için ellerimle siper ettim. Satırı indirdiği gibi parmaklarım koptu. Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

"KAFASI BOZULDUKÇA KIZIMI DÖVÜYORDU"

Ameliyata alınan genç kadının annesi ise, kızının yaşadığı şiddeti bu ifadelerle anlattı:

"İsmail D., şans oyunu bağımlısıydı. Kızımla evlendikten sonra evdeki her şeyi satıp paraya çevirdi. Ailesi evi yeniden kurdu, mobilyaları yeniden aldı. İsmail D. onları da satıp paraya çevirdi. Kafası bozuldukça kızımı dövüyordu. Kızım her boşanmak istediğinde bizi öldürmekle tehdit ediyordu. En sonunda kızımın canına tak etti, bizim yanımıza yerleşti. Ama yine de kurtulamadı onun elinden."