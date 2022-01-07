Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

Son dakika haberleri… Bursa'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Enes Kör, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddialara göre tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu, yaralayarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Akıllara yeniden Kadir Şeker olayı geldi. Tutuklanarak hapishaneye gönderilen gencin babası Facebook hesabından o fotoğrafı paylaştı... İşte son dakika haberinin detayları…