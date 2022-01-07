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Haberler Galeri Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

Son dakika haberleri… Bursa'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Enes Kör, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddialara göre tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu, yaralayarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Akıllara yeniden Kadir Şeker olayı geldi. Tutuklanarak hapishaneye gönderilen gencin babası Facebook hesabından o fotoğrafı paylaştı... İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 07.01.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 15:03
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Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak saat 08.20'de yaşandı. Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek üzere evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola koyuldu.

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Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

İddiaya göre, bu esnada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu keserek, cep telefonunu istedi. Kör, Erkan Aysu'ya 'hayır' cevabını verdi.

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Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM KİMSE BULAMAZ"

Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

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Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

AĞABEYİ DURUMU SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Aysu'nun bulunduğu sokağa gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti.

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Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.