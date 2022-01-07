07 Ocak 2022, Cuma
Kadir Şeker olayı hafızalardan silinmedi! Gaspçıyı öldüren Enes Kör’ün babasının paylaşımı yürek yaktı
Son dakika haberleri… Bursa'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Enes Kör, aile ekonomisine destek olmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddialara göre tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu, yaralayarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Akıllara yeniden Kadir Şeker olayı geldi. Tutuklanarak hapishaneye gönderilen gencin babası Facebook hesabından o fotoğrafı paylaştı... İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 07.01.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 15:03
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