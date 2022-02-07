07 Şubat 2022, Pazartesi
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İstanbul'da korkutan patlama! Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek son durumu A Haber'de anlattı
Son dakika! İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada henüz bilinmeyen bir sebepden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edilirken, Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, 4 kişinin yaralandığını 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu açıkladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olay yerinden detayları aktardı.