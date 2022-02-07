Son dakika: İstanbul’da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı! Son durum ne?
Son dakika haberine göre… Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber ekipleri olay yerine gitti ve son durumu aktardı.
Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber ekiplerinden İslim Çobanoğlu olay yerine gitti ve son durumu aktardı.
İslim Çobanoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
Alevler gökyüzünü kaplamış durumda. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Tesisin içinde çalışanların olduğu bilgi var. İhbardan sonra bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bölgede su tankerleri de var ve yangının söndürülmesi için kullanılıyor. Olay yerine ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etmeye çalışıyorlar. Yangın yerinden çıkan siyah dumanlar görünüyor ve gökyüzünü kaplıyor.
Ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla görev yapıyor. Biz olay yerine geldiğimiz de içeride insanların olduğu söylendi. Su tankerleri de yanığının söndürülmesi için destek veriyor. Gelen son bilgileri içeride kimsenin olmadığı bilgisi geldi ve yüreklere bir su serpildi.
Kimya mühendisi Abdurrahman İnce'nin açıklamaları:
Yangına suyla müdahalede sıkıntı yok çünkü yanmakta olan artık katı yangınıdır. Burada önemli olan doğal gazın sızması ve patlaması. Hepimiz kullanıyoruz, doğalgaz çok değerli bir teknoloji. Nasıl ki elektrik için önlem alınması gerekiyorsa doğalgaz için de önlem almak gerekiyor.
Doğalgazda eğer sızıntı olursa ve birikirse ve tutuşturucu bir kaynakla temas ederse patlama meydana gelir. Bunda korunmak ve dikkatli olmak gerekir. Bu noktada doğalgaz sızıntısının önünü kesecek teknolojileri insanlık geliştirmeli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama!
- Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 Şubat TC Kimlik numarasının sonuna göre ödeme takvimi açıklandı
- Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi açıklandı mı?
- Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
- Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta’da okullar kaç gün tatil?
- %0,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi! 2022 Şubat ayı ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalar peş peşe açıkladı
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? 2022 bahar dönemi açıköğretim üniversite sınavları ne zaman yapılacak?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı ne zaman?
- Doğalgaz desteği ne zaman verilecek? 2022 Şubat ayı doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır?