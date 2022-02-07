Son dakika: İstanbul’da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı! Son durum ne?

Kimya mühendisi Abdurrahman İnce'nin açıklamaları:

Yangına suyla müdahalede sıkıntı yok çünkü yanmakta olan artık katı yangınıdır. Burada önemli olan doğal gazın sızması ve patlaması. Hepimiz kullanıyoruz, doğalgaz çok değerli bir teknoloji. Nasıl ki elektrik için önlem alınması gerekiyorsa doğalgaz için de önlem almak gerekiyor.