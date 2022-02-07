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Son dakika: İstanbul’da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı! Son durum ne?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: İstanbul’da kaynak suyu dolum tesisinde yangın çıktı! Son durum ne?

Son dakika haberine göre… Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber ekipleri olay yerine gitti ve son durumu aktardı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bulunan doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber ekiplerinden İslim Çobanoğlu olay yerine gitti ve son durumu aktardı.

İslim Çobanoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
Alevler gökyüzünü kaplamış durumda. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Tesisin içinde çalışanların olduğu bilgi var. İhbardan sonra bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede su tankerleri de var ve yangının söndürülmesi için kullanılıyor. Olay yerine ekipler kısa sürede geldi ve müdahale etmeye çalışıyorlar. Yangın yerinden çıkan siyah dumanlar görünüyor ve gökyüzünü kaplıyor.

Ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla görev yapıyor. Biz olay yerine geldiğimiz de içeride insanların olduğu söylendi. Su tankerleri de yanığının söndürülmesi için destek veriyor. Gelen son bilgileri içeride kimsenin olmadığı bilgisi geldi ve yüreklere bir su serpildi.

Kimya mühendisi Abdurrahman İnce'nin açıklamaları:
Yangına suyla müdahalede sıkıntı yok çünkü yanmakta olan artık katı yangınıdır. Burada önemli olan doğal gazın sızması ve patlaması. Hepimiz kullanıyoruz, doğalgaz çok değerli bir teknoloji. Nasıl ki elektrik için önlem alınması gerekiyorsa doğalgaz için de önlem almak gerekiyor.

Doğalgazda eğer sızıntı olursa ve birikirse ve tutuşturucu bir kaynakla temas ederse patlama meydana gelir. Bunda korunmak ve dikkatli olmak gerekir. Bu noktada doğalgaz sızıntısının önünü kesecek teknolojileri insanlık geliştirmeli.

Kaynak suyu dolum tesisinde yangın KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN

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