Üsküdar’da korkutan patlama: 4 yaralı! Doğal gaz kaynaklı mı? A Haber olay yerinde

Son dakika haberi... İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada henüz bilinmeyen bir sebepden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Patlama doğal gaz kaynaklı” açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, olay yerinden detayları aktardı.

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