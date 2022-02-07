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Üsküdar’da korkutan patlama: 4 yaralı! Doğal gaz kaynaklı mı? A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 07.02.2022 14:24
Son dakika haberi... İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada henüz bilinmeyen bir sebepden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Patlama doğal gaz kaynaklı” açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, olay yerinden detayları aktardı.
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