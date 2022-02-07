Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
YAŞAM İHA
Ankara Polatlı’da hemzemin geçitten geçmek isteyen bir araca yük treni çarptı. Olay yerine yapılan ilk tespitlere göre, hemen hemen 300 metre sürüklenen araçtaki 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
TRENİN ALTINDA KALDI
Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir halindeki Şükrü Yılmaz hakimyetindeki 06 DE 6011 plakalı araç, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmaması sebebiyle o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı.
Öte yandan treni kullanan makinist ise hafif yaralandı.
Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.
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