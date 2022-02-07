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Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Ankara Polatlı’da hemzemin geçitten geçmek isteyen bir araca yük treni çarptı. Olay yerine yapılan ilk tespitlere göre, hemen hemen 300 metre sürüklenen araçtaki 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika haberleri… Feci kaza Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleşti.

TRENİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir halindeki Şükrü Yılmaz hakimyetindeki 06 DE 6011 plakalı araç, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmaması sebebiyle o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı.

Öte yandan treni kullanan makinist ise hafif yaralandı.

Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var YÜK TRENİ OTOMOBİLE ÇARPTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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