Son dakika: Ankara’da yük treni otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

TRENİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir halindeki Şükrü Yılmaz hakimyetindeki 06 DE 6011 plakalı araç, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmaması sebebiyle o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.