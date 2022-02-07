07 Şubat 2022, Pazartesi
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen korkunç patlamayı A Haber'de anlattı: Bir kişi camdan yere fırladı
Son dakika haberi... İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada henüz bilinmeyen bir sebepden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekipler sevk edilirken, Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, 4 kişinin yaralandığını 2 vatandaşın durumunun ağır olduğunu açıkladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, korkunç anları canlı yayında anlattı. Türkmen, "Korkunç bir patlama sesiyle irkildik" dedi. Bir kişinin camdan fırlayıp yere düştüğünü anlatan Türkmen, durumunun ağır olduğunu belirtti. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek olay yerinden detayları aktardı.