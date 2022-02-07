07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika: Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Marmaris ve Datça açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ile can salına konularak Türk kara sularına geri itilen 87 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA