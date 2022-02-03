Son dakika: Bodrum’da 24 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Şubat saat 05.20'de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 24 kaçak göçmen yakalandı.