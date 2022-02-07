Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 8 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Türkiye'nin konuştuğu cinayet, 27 Ocak gecesi, İstanbul Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlendi. Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Cinayette kullanılan silah ise Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli bugün ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Bakırköy Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı 16 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.
Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'nce ifadeleri alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise haftanın iki günü imza ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerlerine atılan suçların niteliği, görüntü inceleme ve telefon inceleme tutanagı içerikleri, şüphelilerin kullandığı çep telefonlarına ait baz sinyal bilgilerine ilişkin tespitler, delillerin tam toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması nedeniyle ifadelerinin alınmamış olması, tüm dosya kapsamındaki mevcut diğer deliller şüpgelilerin atılı şuçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, suçun katolog suçlardan olması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirlerinin uygun, orantılı olacağı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.
Turtuklanan şüpheliler;Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih Okan K., Gökhan K., Kadir K., Kerem Ö., Uğur Can B.'nin tutuklanmasına.
Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler; Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan A., İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet S.S., Rasim T.K.
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