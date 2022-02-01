İzmir’de 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili ile Çeşme ilçesi sularında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri püskürtülen toplamda 66 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 28 Ocak tarafından saat 08.15'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna ilişkin bilgi edinilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
17 GÖÇMEN KURTARILDI
Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayrıca, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen toplamda 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
66 GÖÇMEN İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
Karaya çıkarılan toplamda 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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