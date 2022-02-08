Sır perdesini 9 yaşındaki çocuk aralayacak! 104 yerinden bıçaklandı

SANIĞIN YAKINLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Feyzo Duran, mağdur Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. İlk olarak söz verilen sanığın babası Musa Duran, Perkgün'ün ailesi tarafından tehdit edildiğini savundu. Duran, "Oğlumla gelinim arasında hiçbir sorun yoktu. Gelinim uyuşturucu bağımlısıydı. Zaman zaman bırakması için uyarılarda bulunduk. Ancak uyarılarımıza kulak asmadı. Oğlumun böyle bir şey yapması için bir neden yok. Karşı taraf uyuşturucu madde satıp, içerler. Olaydan sonra evimi yakmakla tehdit edildik. 1.5 ay arabada yatıp kalktık" dedi.