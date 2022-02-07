07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Silah bakın nerede bulundu?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Silah bakın nerede bulundu?

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Silah bakın nerede bulundu?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.

Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ece Erken: Eşim üzülmesin diye artık ağlamayacağım ECE ERKEN: EŞİM ÜZÜLMESİN DİYE ARTIK AĞLAMAYACAĞIM
Son röportajını eşiyle yaptı! ‘Beni tanıdığına pişman mısın?’ SON RÖPORTAJINI EŞİYLE YAPTI! 'BENİ TANIDIĞINA PİŞMAN MISIN?'
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA